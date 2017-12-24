Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В НАТО обеспокоены из-за возросшей активности российских подлодок

24.12.2017 12:10

Фото: cod22.ru



В командовании Североатлантического военного альянса с обеспокоенностью следят за возросшей в последнее время активностью российских подводных лодок. Как передают международные СМИ, соответствующее заявление сделал контр-адмирал Эндрю Леннон.



В НАТО выражают обеспокоенностью из-за уровня активности российских субмарин, который существенно возрос в течение последних трех лет. По данным The Financial Times, в указанный период российские подлодки стали наиболее активными за все время после завершения холодной войны. Со ссылкой на заявление командующего подводным флотом альянса контр-адмирала Эндрю Леннона отмечается, что в акватории Черного и Средиземного морей НАТО была зафиксирована в значительной степени возросшая активность по меньшей мере шести российских подлодок.



Очевидно также, что российская сторона в последнее время проявляет растущий "интерес к подводной инфраструктуре" Североатлантического альянса. Согласно утверждерием контр-адмирала, речь идет, главным образом, о каналах, которые связывают Соединенные Штаты и европейские государства. В подводных операциях, которые российские субмарины осуществляли около кабельных трасс, было задействовано судно, переоборудованное для запуска баллистических ракет. Адмирал назвал его "кораблем-носителем", способным выпускать в воду суда более мелких размеров. Как опасаются в НАТО, они вполне могут "взаимодействовать с объектами на океанском дне".



Вместе с тем, как подчеркнул Леннон, на данный момент он не может утверждать, что происходили вмешательства в работу подводных каналов.



Несколько дней назад постпред России при НАТО Александр Грушко высказал в адрес руководства альянса обвинения во втягивании РФ в некое "военное соперничество", которое разворачивается в самом центре Европы.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 134

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.12.2017 14:10 Захарова прокомментировала беседу постпреда США при ООН с пранкерами

Захарова прокомментировала беседу постпреда США при ООН с пранкерами 24.12.2017 13:28 В Пхеньяне новые санкции ООН назвали актом войны

В Пхеньяне новые санкции ООН назвали актом войны 24.12.2017 12:57 Навального выдвинули на президентские выборы

Навального выдвинули на президентские выборы 24.12.2017 00:41 В КНДР намерены заставить США «сожалеть о своей стратегии»

В КНДР намерены заставить США «сожалеть о своей стратегии» 24.12.2017 00:38 В Госдуме назвали условия, при которых российские военные вернутся в состав СЦКК