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В НАТО обеспокоены из-за возросшей активности российских подлодок
24.12.2017 12:10
Фото: cod22.ru
В командовании Североатлантического военного альянса с обеспокоенностью следят за возросшей в последнее время активностью российских подводных лодок. Как передают международные СМИ, соответствующее заявление сделал контр-адмирал Эндрю Леннон.
В НАТО выражают обеспокоенностью из-за уровня активности российских субмарин, который существенно возрос в течение последних трех лет. По данным The Financial Times, в указанный период российские подлодки стали наиболее активными за все время после завершения холодной войны. Со ссылкой на заявление командующего подводным флотом альянса контр-адмирала Эндрю Леннона отмечается, что в акватории Черного и Средиземного морей НАТО была зафиксирована в значительной степени возросшая активность по меньшей мере шести российских подлодок.
Очевидно также, что российская сторона в последнее время проявляет растущий "интерес к подводной инфраструктуре" Североатлантического альянса. Согласно утверждерием контр-адмирала, речь идет, главным образом, о каналах, которые связывают Соединенные Штаты и европейские государства. В подводных операциях, которые российские субмарины осуществляли около кабельных трасс, было задействовано судно, переоборудованное для запуска баллистических ракет. Адмирал назвал его "кораблем-носителем", способным выпускать в воду суда более мелких размеров. Как опасаются в НАТО, они вполне могут "взаимодействовать с объектами на океанском дне".
Вместе с тем, как подчеркнул Леннон, на данный момент он не может утверждать, что происходили вмешательства в работу подводных каналов.
Несколько дней назад постпред России при НАТО Александр Грушко высказал в адрес руководства альянса обвинения во втягивании РФ в некое "военное соперничество", которое разворачивается в самом центре Европы.
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