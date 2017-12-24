Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Гражданская жена Захарченко покинула Россию

24.12.2017 03:48

Фото: ifvremya.ru



Гражданская супруга экс-замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко покинула страну, передает ТАСС со ссылкой на собственный информированный источник.



Марина Семынина выехала за пределы РФ еще в прошедший понедельник, 18 декабря.



Как Семынина могла это сделать, учитывая подозрения следствия в том, что она и ее несовершеннолетний ребенок получили загранпаспорта незаконно, не уточняется.



Адвокат Александр Карабанов, клиенткой которого является сожительница Дмитрия Захарченко, ранее рассказал о результатах проведенного у нее обыска. Как стало известно, правоохранителями было изъято порядка двух тысяч евро, медицинская документация на детей, телефоны и планшеты.



Напомним, 1 декабря Никулинский суд в полном объеме удовлетворил иск Генеральной Прокуратуры, в котором шла речь об обращении имущества и денежных средств на общую сумму свыше десяти миллиардов рублей, изъятых у Захарченко и его близких, в пользу государства. В столичное управление Росимущества, указывалось в судебном решении, передадут объекты недвижимости и машины, тогда как порядка восьми миллиардов рублей в разной валюте поступят в федеральный бюджет.



Ранее в СМИ появились сообщения о том, что за пределы РФ выехали мать и сестра полковника МВД. В их квартирах правоохранители и нашли огромные суммы денежных средств. В ходе судебных слушаний прокурор Сергей Бочкарев сообщал, что мать Захарченко подсчитывала деньги в специальной тетрадке, которую обнаружили в квартире на Ломоносовском проспекте, где проживала сестра полковника Ирина Разгонова. Записи, где родственницы столбиком складывали миллионы, оказались совершенно верными, отметил Бочкарев. Мать Захарченко, в прошлом работавшая учительницей, точно указала сумму, которая и находилась в совокупности в многочисленных коробках, набитых купюрами.



Автор: Злата Богатова

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