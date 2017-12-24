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Британскую принцессу обвинили в расизме из-за винтажной броши
24.12.2017 03:09
Фото: hellomagazine.com
Принцессе Кентской пришлось приносить извинения из-за броши , передают британские СМИ.
Винтажное украшение, которое стало причиной общественного возмущения, представляет собой изображение темнокожего мужчины-раба.
Как отметил официальный представитель принцессы, она после случившегося крайне "расстроена и сожалеет, что ее действия кого-то обидели". Напомнив о том, что винтажное украшение является подарком и прошлом принцесса Кентская не раз надевала его на различные мероприятия, он пояснил, что в будущем она не будет носить эту брошь.
Пользователи соцсетей возмутились, увидев фото с традиционного ежегодного ланча, который на днях проводила Елизавета II. Среди гостей, по случаю приближающегося Рождества собравшихся в Букингемском дворце, были родственники и близкие королевы, передает "Би-би-си". Супруга кузена Елизаветы II Майкла Кентского - принцесса Кентская Мишель решила в качестве украшения выбрать винтажную брошь Blackmoor. Подобные вещи начали делать в Венеции в XVI веке. Брошь, которую надела принцесса, выглядит как изображение негра в поварском колпаке.
Фото принцессы практически сразу же вызвало шквал упреков в социальных сетях. Добавил накала в скандал, разгоревшийся из-за "расистского украшения", и тот факт, что у избранницы британского принца Гарри - американской актрисы Меган Маркл - темнокожая мать, пишет Guardian. Отмечается, что для Меган Маркл ланч стал первым ужином с членами королевской семьи. После того, как было официально объявлено о ее помолвке с принцем Гарри, актриса встречалась лишь с Ее Величеством за чашкой чая, а также несколько раз - с герцогами Кембриджскими.
Как напоминает The Guardian, в прошлом принцесса Кентская уже оказывалась в центре скандала. В 2004 году при посещении ресторана в Нью-Йорке она якобы порекомендовала излишне шумным темнокожим гостям отправиться назад в колонии.
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