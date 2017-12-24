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В Госдуме назвали условия, при которых российские военные вернутся в состав СЦКК


24.12.2017 00:38
В Госдуме назвали условия, при которых российские военные вернутся в состав СЦККФото: warfiles.ru

В Госдуме назвали условие, необходимое для возврата российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), пишут "Известия". По словам Леонида Слуцкого, возглавляющего комитет ГД по международным делам, для этого нужно, чтобы Киев прежде всего прекратил провокации, которые ранее осуществлялись в отношении российских офицеров.

Как подчеркнул Слуцкий, странам Запада вместо пустых призывов стоило бы настаивать на том, чтобы украинская сторона должным образом выполняла обязательства по Минским соглашениям.

Напомним, ранее было опубликовано совместное заявление французского президента Эммануэля Макрона и германского канцлера Ангелы Меркель, в котором они решили потребовать возвращения российских представителей в СЦКК. В документе указывалось, что центр играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и способствует реализации ранее достигнутых соглашений о прекращении огня.

Как уже сообщалось, группа российских военнослужащих в полном составе пересекла границу 19 декабря, на день позже запланированной ранее даты. Решение о выводе наших военных из состава центра было принято из-за обстановки, которая сложилась в результате действий украинской стороны. Российские военные не имели возможности эффективно заниматься своей деятельностью из-за регулярных провокаций и разного рода ограничений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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