Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ереване опровергли слухи о возможном бегстве Пашиняна из Армении

30.4.2022 20:03

Фото: caviral.com



Информация о намерениях главы правительства Армении Никола Пашиняна покинуть республику вместе с семьей, не соответствуют действительности.



С таким утверждением выступил замруководителя аппарата премьер-министра страны Тарон Чахоян.



Никол Пашинян сейчас продолжает в обычном режиме выполнять свои обязанности на посту премьер-министра страны, эти полномочия он получил в соответствии с голосом своего народа, подчеркнул в своем сообщении Тарон Чахоян. Прокомментировав распространившиеся в Армении слухи в соцсети, он пояснил, что такого рода сведения тиражируют на улицах оппозиционеры, выдающие себя за "спасателей родины.



Информация о подготовке к вылету за пределы Армении "борта номер один", чтобы Пашинян и его близкие смогли покинуть страну, даже не заслуживает официального опровержения, подчеркнул представитель Еревана. Чахоян при этом пояснил, что воздушное судно, о котором речь, сейчас проходит техобслуживание и потому находится за пределами государства.



14 апреля Пашинян выступил в парламенте, потребовав "опустить планку" в вопросах, связанных со статусом Карабаха, и указав на необходимость оформить мирное соглашение с Баку. В ответ оппозиция страны объявила о начале бессрочных протестных акций, настаивая на отставке Пашиняна.



В результате с 17 апреля в Ереване продолжаются массовые антиправительственные митинги. Очередная акция гражданского неповиновения анонсирована оппозиционерами 1 мая.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 114

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.4.2022 22:18 В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена

В МИД указали на массовый отток чиновников из администрации Байдена 30.4.2022 20:58 Ниинисте признал вероятное появление новых баз РФ при вступлении Финляндии в НАТО

Ниинисте признал вероятное появление новых баз РФ при вступлении Финляндии в НАТО 30.4.2022 19:32 Саммит НАТО в Испании пройдет 28–30 июня

Саммит НАТО в Испании пройдет 28–30 июня 30.4.2022 19:31 ФРГ может отправить Украине самоходные гаубицы

ФРГ может отправить Украине самоходные гаубицы 30.4.2022 19:29 Мадрид направил Киеву 200 тонн военной помощи