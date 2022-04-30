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В Ереване опровергли слухи о возможном бегстве Пашиняна из Армении
30.4.2022 20:03
Фото: caviral.com
Информация о намерениях главы правительства Армении Никола Пашиняна покинуть республику вместе с семьей, не соответствуют действительности.
С таким утверждением выступил замруководителя аппарата премьер-министра страны Тарон Чахоян.
Никол Пашинян сейчас продолжает в обычном режиме выполнять свои обязанности на посту премьер-министра страны, эти полномочия он получил в соответствии с голосом своего народа, подчеркнул в своем сообщении Тарон Чахоян. Прокомментировав распространившиеся в Армении слухи в соцсети, он пояснил, что такого рода сведения тиражируют на улицах оппозиционеры, выдающие себя за "спасателей родины.
Информация о подготовке к вылету за пределы Армении "борта номер один", чтобы Пашинян и его близкие смогли покинуть страну, даже не заслуживает официального опровержения, подчеркнул представитель Еревана. Чахоян при этом пояснил, что воздушное судно, о котором речь, сейчас проходит техобслуживание и потому находится за пределами государства.
14 апреля Пашинян выступил в парламенте, потребовав "опустить планку" в вопросах, связанных со статусом Карабаха, и указав на необходимость оформить мирное соглашение с Баку. В ответ оппозиция страны объявила о начале бессрочных протестных акций, настаивая на отставке Пашиняна.
В результате с 17 апреля в Ереване продолжаются массовые антиправительственные митинги. Очередная акция гражданского неповиновения анонсирована оппозиционерами 1 мая.
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