Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Politico: Берлин поддержал запрет на импорт урана из России

10:06

Фото: 9111s.ru



Власти Германии поддержали санкции Евросоюза против российской атомной энергетики, передает Politico.



Со ссылкой на пятерых неназванных дипломатов ЕС утверждается, что в Берлине уже выразили готовность к запрету импорта урана из РФ.



Источники издания Politico на условиях анонимности рассказали, что о новой позиции руководства ФРГ уже заявил постпред Германии при Евросоюзе. В минувшую среду он сообщил, что в Берлине не только согласны на санкции против нефти, но и готовы поддержать введение запрета на российский уран. Отмечалось, что власти Германии выступают больше за поэтапный отказ от нефти, нежели установление максимальной стоимости.



Четыре дипломата пояснили, что в течение последней недели введение таких санкций активно обсуждалось представителями Еврокомиссии совместно со странами ЕС. Наиболее активно такую инициативу сейчас продвигают Польша и государства Балтии, отмечали источники.



В результате имеется большая вероятность того, что новые антироссийские санкции, затрагивающие атомную отрасль, коснутся не только поставок урана, используемого в построенных РФ ядерных реакторах на территории Европы, но и новых ядерных проектов, которые связаны с госкорпорацией "Росатом".



По данным The New York Times, поэтапный запрет на импорт российской нефти в Брюсселе могут одобрить уже в ближайшие дни. Со ссылкой на хорошо осведомленных дипломатов и чиновников ЕС отмечается, что эти меры могут оказаться наиболее значительными в рамках шестого пакета ограничений со стороны ЕС. Ожидается, что действие нового пакета санкций также распространится на Сбербанк и целый ряд представителей руководства РФ.



Автор: Злата Богатова

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