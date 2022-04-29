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Politico: Берлин поддержал запрет на импорт урана из России


10:06
Politico: Берлин поддержал запрет на импорт урана из РоссииФото: 9111s.ru

Власти Германии поддержали санкции Евросоюза против российской атомной энергетики, передает Politico.

Со ссылкой на пятерых неназванных дипломатов ЕС утверждается, что в Берлине уже выразили готовность к запрету импорта урана из РФ.

Источники издания Politico на условиях анонимности рассказали, что о новой позиции руководства ФРГ уже заявил постпред Германии при Евросоюзе. В минувшую среду он сообщил, что в Берлине не только согласны на санкции против нефти, но и готовы поддержать введение запрета на российский уран. Отмечалось, что власти Германии выступают больше за поэтапный отказ от нефти, нежели установление максимальной стоимости.

Четыре дипломата пояснили, что в течение последней недели введение таких санкций активно обсуждалось представителями Еврокомиссии совместно со странами ЕС. Наиболее активно такую инициативу сейчас продвигают Польша и государства Балтии, отмечали источники.

В результате имеется большая вероятность того, что новые антироссийские санкции, затрагивающие атомную отрасль, коснутся не только поставок урана, используемого в построенных РФ ядерных реакторах на территории Европы, но и новых ядерных проектов, которые связаны с госкорпорацией "Росатом".

По данным The New York Times, поэтапный запрет на импорт российской нефти в Брюсселе могут одобрить уже в ближайшие дни. Со ссылкой на хорошо осведомленных дипломатов и чиновников ЕС отмечается, что эти меры могут оказаться наиболее значительными в рамках шестого пакета ограничений со стороны ЕС. Ожидается, что действие нового пакета санкций также распространится на Сбербанк и целый ряд представителей руководства РФ.

Автор: Злата Богатова

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