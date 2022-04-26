Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Группа «Би-2» сообщила о срыве концерта в Омске

19:35

Фото: nevnov.ru



В Омске не состоялся концерт группы "Би-2", запланированный на стадионе "Красная звезда".



Музыканты настаивали, чтобы перед их сегодняшним выступлением сняли баннеры патриотического содержания, передают российские СМИ.



Предполагалось, что группа "Би-2" выступит на стадионе "Красная звезда" в Омске сегодня вечером. Как оказалось, перед концертом там появился баннер "Zа президента", пишут издания Om1.ru и "Тайга.Инфо".



Музыканты, сообщив об отмене выступления на странице группы в соцсети "ВКонтакте", не уточняют причины срыва концерта. Представители коллектива лишь отмечают, что вынуждены "с огромным разочарованием" констатировать случившееся. В публикации указано, что группа прибыла в Омск за сутки до концерта и успела провести саундчек.



По словам артистов, они "были готовы начинать выступление", но им "не дали провести концерт". В результате мероприятие было отменено. В сообщении группы подчеркивается, что музыканты намерены проконтролировать процесс возврата денег их поклонникам, которые ранее приобрели билеты.



Как заявил замглавы регионального министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Иван Колесник, обратившийся к зрителям, которые собрались на стадионе, артисты не захотели выступать на фоне патриотического баннера. Представитель местных властей пояснил, что с группой пытались вести переговоры на протяжении дня и "предлагали разные компромиссные варианты", передает ТАСС. Разговоры результата не дали, музыканты отказались выступать, "собрали свои вещи и уехали", сообщил Колесник.



Автор: Злата Богатова

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