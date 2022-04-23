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Мэра Балаклеи обвинили в госизмене
23.4.2022 09:01
Фото: life.ru
Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения в государственной измене и "коллаборационизме" мэру города Балаклея (Харьковская область) Ивану Столбовому, передает ТАСС.
Причиной этого стало решение чиновника сотрудничать с российским военными, которые смогли занять город в ходе спецоперации.
Как указывается на сайте украинской Генпрокуратуры, Харьковской областной прокуратурой заочно уведомлено о предъявлении соответствующего обвинения Балаклейскому городскому главе. В сообщении отмечается, что речь идет о факте госизмены и коллаборационной деятельности - преступлениях, которые предусмотрены ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.
Не называя имени обвиняемого, украинское ведомство уточняет, что он был назначен на пост мэра города Балаклеи Изюмского района Харьковской области в ноябре 2015 года. Судя по данным сайта региональной администрации, в указанный период должность занимал Иван Столбовой.
По сведениям Генпрокуратуры Украины, в минувшем марте глава администрации города Балаклея перешел на сторону российских войск, дав "добровольное согласие на выполнение полномочий" в своем прежнем качестве. Расследованием в отношении Столбового сейчас занимаются в региональном управлении СБУ, сообщает ведомство.
Ранее официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об освобождении Балаклеи от украинских националистов.
24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
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