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В Австралии разгорается крупный гендерный скандал


23.4.2022 08:44
В Австралии разгорается крупный гендерный скандалФото: multiurok.ru

Из-за гендерного скандала под вопросом оказалась способность правительства австралийского штата Новый Южный Уэльс принимать новые законопроекты, передают зарубежные СМИ.

Один из ключевых членов парламента Сиднея Алекс Гринвич пригрозил, что откажется от поддержки правительства региона из-за высказываний премьер-министра Доминика Перротте в связи с участием трансгендеров в турнирах.

По словам Алекса Гринвича, он откажется от голосования за принятие законопроектов правительства Нового Южного Уэльса, если Доминик Перротте не переменит свое мнение, передает радиостанция ABC. Речь идет о высказываниях премьер-министра штата, который ранее заявил о том, что в спорте девочки должны конкурировать с девочками.

Как подчеркнул Гринвич, "молодые трансгендеры используются в качестве политической груши для битья". Обратившись к премьер-министру с просьбой "оставить молодых детей-трансгендеров в покое", парламентарий призвал его позволить юному поколению "процветать, позволить им быть самими собой".

Гринвич также рассказал о предстоящей встрече с участием трансгендеров, которую он организовал. По словам парламентария, поговорив с ними, премьер-министр Перротте сможет достичь взаимопонимания.

Автор: Злата Богатова

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