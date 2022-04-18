Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ЦБ снова разрешил банкам продавать наличную валюту

18.4.2022 12:12

Фото: vk.com



С понедельника, 18 апреля, российские банки возобновляют продажу наличной валюты, сообщает ТАСС. Ранее Центробанк РФ информировал о том, что вплоть до 9 сентября граждане получат возможность приобретения наличной валюты, поступившей в кассы финансовых учреждений с 9 апреля.



Национальный регулятор ранее объявил о введении временного порядка осуществления операций с наличной валютой 9 марта. Предполагается, что эти меры будут оставаться в силе до 9 сентября. 8 апреля ЦБ информировал о некотором смягчении новых правил. Отмечалось, что кроме возобновления возможности продавать наличную валюту гражданам, которые имеют валютные счета либо вклады до 9 марта и которые ранее не выбирали установленный лимит получения наличной валюты с их счетов, с 11 апреля банкам разрешается выдавать не только доллары, но и евро.



При этом сохранен общий лимит снятия валютных средств со счетов, который установлен на уровне $10 тыс. (или эквивалент в евро). Пока действуют временные ограничения, деньги сверх этой суммы клиентам предлагается получать в рублях. Конвертация при этом будет осуществляться по курсу банка. Сумма к выдаче не может быть менее суммы, которая рассчитывается по официальному курсу Центробанка на соответствующую дату.



Ранее Евросоюз запретил ввозить в Россию наличные евро, а руководство США ввело аналогичный запрет на ввоз долларов в РФ. Вскоре после этого Центробанк России объявил о введении ограничений на операции граждан населения с иностранной валютой. Меры рассчитаны на период до 9 сентября. До этого банки не могут продавать клиентам наличную валюту выше суммы $10 тыс.



Вследствие этих ограничительных мер и роста официальных курсов основных валют возникло повышенное количество попыток купли-продажи валюты в обход уполномоченных банков. Как отмечалось в официальном письме ФНС, за нарушения в этой сфере действующим законодательством предусмотрена административная ответственность согласно ст. 15.25 КоАП.



Автор: Злата Богатова

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