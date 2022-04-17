Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ливии протестующие заблокировали нефтяное месторождение

17.4.2022 17:39

Фото: smi2.net



Участники протестной акции блокировали нефтяное месторождение Эль-Фил в Ливии, сообщает Bloomberg.



Манифестанты требуют отставки премьер-министра страны Абделя Хамида Дбейбы.



Вскоре после того, как на территории месторождения начали собраться участники массового митинга, добычу нефти пришлось приостановить. Сведения о количестве манифестантов, которые блокировали месторождение, не приводятся.



Известно, что обычно на месторождении Эль-Фил ежедневно добывали около 65 тыс. баррелей нефти.



В Ливии сейчас продолжается противостояние между премьер-министром Абделем Хамидом Дбейбой и Фатхи Башагой, который в прошлом занимал пост главы МВД страны.



Ранее появилась информация о трех вооруженных колоннах, которые вошли в столицу Ливии — Триполи. По данным Al-Arabiya, техника прибыла с южного и западного направлений. Предположительно, эти колонны следовали из городов Зинтан и Эз-Завия.



Официальные источники прибытие контингента в ливийскую столицу пока не комментировали.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 116

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.4.2022 18:31 Медведчук предложил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя

Медведчук предложил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя 17.4.2022 13:00 Болгария закрыла порты для судов из России

Болгария закрыла порты для судов из России 17.4.2022 09:09 ЕС рассматривает санкции против банковского сектора и энергетики России

ЕС рассматривает санкции против банковского сектора и энергетики России 16.4.2022 14:37 Борису Джонсону закрыли въезд в Россию

Борису Джонсону закрыли въезд в Россию 15.4.2022 18:38 Сенат Колумбии анализирует спорную военную операцию