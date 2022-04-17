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В Ливии протестующие заблокировали нефтяное месторождение
17.4.2022 17:39
Фото: smi2.net
Участники протестной акции блокировали нефтяное месторождение Эль-Фил в Ливии, сообщает Bloomberg.
Манифестанты требуют отставки премьер-министра страны Абделя Хамида Дбейбы.
Вскоре после того, как на территории месторождения начали собраться участники массового митинга, добычу нефти пришлось приостановить. Сведения о количестве манифестантов, которые блокировали месторождение, не приводятся.
Известно, что обычно на месторождении Эль-Фил ежедневно добывали около 65 тыс. баррелей нефти.
В Ливии сейчас продолжается противостояние между премьер-министром Абделем Хамидом Дбейбой и Фатхи Башагой, который в прошлом занимал пост главы МВД страны.
Ранее появилась информация о трех вооруженных колоннах, которые вошли в столицу Ливии — Триполи. По данным Al-Arabiya, техника прибыла с южного и западного направлений. Предположительно, эти колонны следовали из городов Зинтан и Эз-Завия.
Официальные источники прибытие контингента в ливийскую столицу пока не комментировали.
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