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Медведев высказался о последствиях вступления Финляндии в НАТО


14.4.2022 11:12
Медведев высказался о последствиях вступления Финляндии в НАТОФото: smi2.net

Власти РФ будут вынуждены усиливать сухопутные силы и противовоздушную оборону (ПВО), чтобы укрепить границы, а также разворачивать дополнительные силы Военно-морского флота (ВМФ) в Финском заливе, если Швеция и Финляндия войдут в Североатлантический альянс, заявил Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза высказался на эту тему в своем Telegram-канале.

По словам Дмитрия Медведева, власти Швеции и Финляндии "со звериной серьезностью" ведут обсуждения их возможного присоединения к НАТО, и в альянсе их уже готовы принять в кратчайшие сроки, сведя к минимуму все необходимые для этого бюрократические процедуры.

В Москве на происходящее должны "реагировать без эмоций", отметил Медведев. Не играет большой роли общее число государств, входящих в НАТО, но имеет значение протяженность сухопутных границ стран блока с РФ, и она может увеличиться более чем в два раза, если Хельсинки и Стокгольм станут участниками альянса.

Как отметил Медведев, при таком развитии событий российскому руководству придется заняться укреплением собственных границ, потому что "баланс должен быть восстановлен". Ранее в Москве не планировали таких мер, однако при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО уже нельзя будет говорить о каком-либо "безъядерном статусе Балтики", подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Накануне, 13 апреля, премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила с заявлением о том, что парламент страны уже в ближайшие недели намерен принять решение о возможном вступлении республики в НАТО.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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