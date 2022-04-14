Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Медведев высказался о последствиях вступления Финляндии в НАТО

14.4.2022 11:12

Фото: smi2.net



Власти РФ будут вынуждены усиливать сухопутные силы и противовоздушную оборону (ПВО), чтобы укрепить границы, а также разворачивать дополнительные силы Военно-морского флота (ВМФ) в Финском заливе, если Швеция и Финляндия войдут в Североатлантический альянс, заявил Дмитрий Медведев.



Зампред Совбеза высказался на эту тему в своем Telegram-канале.



По словам Дмитрия Медведева, власти Швеции и Финляндии "со звериной серьезностью" ведут обсуждения их возможного присоединения к НАТО, и в альянсе их уже готовы принять в кратчайшие сроки, сведя к минимуму все необходимые для этого бюрократические процедуры.



В Москве на происходящее должны "реагировать без эмоций", отметил Медведев. Не играет большой роли общее число государств, входящих в НАТО, но имеет значение протяженность сухопутных границ стран блока с РФ, и она может увеличиться более чем в два раза, если Хельсинки и Стокгольм станут участниками альянса.



Как отметил Медведев, при таком развитии событий российскому руководству придется заняться укреплением собственных границ, потому что "баланс должен быть восстановлен". Ранее в Москве не планировали таких мер, однако при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО уже нельзя будет говорить о каком-либо "безъядерном статусе Балтики", подчеркнул зампред Совбеза РФ.



Накануне, 13 апреля, премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила с заявлением о том, что парламент страны уже в ближайшие недели намерен принять решение о возможном вступлении республики в НАТО.



Автор: Злата Богатова

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