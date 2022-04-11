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Канцлер Австрии Нехаммер прокомментировал переговоры с Путиным
11.4.2022 19:00
Фото: banki.loans
Прямыми и открытыми, но при этом жесткими назвал сегодняшние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.
Беседа состоялась в закрытом режиме, ее продолжительность составила более часа.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его переговоры с президентом РФ были очень жесткими и при этом открытыми. Представитель официальной Вены подчеркнул, что его визит в Москву нельзя считать дружественным", передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
По словам Нехаммера, главным посланием Путину с его стороны было "то, что эта война должна наконец завершиться". Австрийский канцлер также выразил мнение о том, что нужно привлечь к ответственности всех, кто причастен к "тяжким военным преступлениям в [украинском городе] Буче и других местах".
Глава правительства Австрии подчеркнул, что антироссийские санкции "сохранятся и будут ужесточаться", пока на территории Украины гибнут люди. Как добавил Нехаммер, он "четко заявил" это президенту РФ.
Карл Нехаммер стал первым представителем государства, входящего в Евросоюз, который встретился с Владимиром Путиным после того, как российские военные начали операцию на Украине. Ранее австрийский канцлер побывал в Киеве, где состоялась его официальная встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.
24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
По данным ООН, за период с 24 февраля Украину покинули порядка 4,5 млн жителей. ВПольшу прибыли 2 593 902 беженца, в Румынию - 686 232, Венгрия приняла на своей территории более 419 тыс. вынужденных переселенцев, и еще порядка 411 тыс. украинцев находятся в Молдавии.
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