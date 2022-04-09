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В Анкаре исключили пропуск военных кораблей в Черное море


15:42
В Анкаре исключили пропуск военных кораблей в Черное мореФото: belvpo.com

Власти Турции не позволят вводить военные корабли в Черное море.

С таким заявлением выступил глава Министерства обороны страны Хулуси Акар, передает ТАСС.

Анкара привержена правилам Конвенции Монтре и не намерена пропускать военные корабли в Черное море, заявил глава оборонного министерства Турции Хулуси Акар. При этом он отметил, что не исключает умысла в появлении в Черном море дрейфующих мин. Министр допустил, что это могло быть частью возможного плана надавить на Анкару, чтобы через Босфор в черноморский бассейн прошли военные корабли НАТО.

В эфире телевизионного канал CNN Turk Акар сообщил, что в Турции сейчас проводят расследование по факту мин, обнаруженных в акватории Черного моря. По данным открытых источников, речь может идти примерно о четырех сотнях взрывных устройств. Турецкий министр отметил, что точное количество пока неизвестно, и в Анкаре не знают, кто мог оставить боеприпасы. Известно лишь, что это мины "русского производства".

В середине минувшего марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ информировал об установленных ВМС Украины минах на подходах к портам в Черном море. Отмечалось, что эти устройства могут дрейфовать в сторону Босфора вследствие обрывов тросов. Позже стало известно об обнаружении трех мин у берегов Турции.

Автор: Злата Богатова

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