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ЦБ: С 11 апреля гражданам разрешат обналичивать евро


06:03
ЦБ: С 11 апреля гражданам разрешат обналичивать евроФото: vk.com

Центробанк РФ смягчает временный порядок проведения операций с наличной валютой, передают российские СМИ. С 11 апреля гражданам будет разрешено получать наличными не только доллары, но и евро с их валютных счетов или вкладов, которые были открыты до 9 марта 2022 года.

Изменения будут действовать, если вкладчики еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты, отмечает агентство "Интерфакс". При этом сохраняется правило общего лимита для снятия наличных со счетов граждан. Ограничение суммы до $10 тысяч либо ее эквивалент в евро, объявленное ранее в России, действует вплоть до 9 сентября. В указанный период средства сверх лимита с валютных счетов гражданам предлагается получать в рублях.

Кроме того, с 18 апреля ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту гражданам, однако лишь ту, которая поступила в кассы кредитно-финансовых учреждений с 9 апреля текущего года.

В ЦБ также подтвердили, что с 11 апреля будет отменена комиссия в 12% на приобретение валюты через брокеров. Ранее об этом рассказал телеграм-канал "Тинькофф инвестиции". Со ссылкой на предписание регулятора отмечалось, что перестанет действовать предписание брокерам взимать комиссию при исполнении поручений физических лиц о покупке долларов, евро и фунтов стерлингов, которое было введено с 3 марта.

Ранее Евросоюз запретил ввозить в Россию наличные евро, а руководство США ввело аналогичный запрет на ввоз долларов в РФ. Вскоре после этого Центробанк России объявил о введении ограничений на операции граждан населения с иностранной валютой. Меры рассчитаны на период до 9 сентября. До этого банки не могут продавать клиентам наличную валюту выше суммы $10 тыс.

Вследствие этих ограничительных мер и роста официальных курсов основных валют возникло повышенное количество попыток купли-продажи валюты в обход уполномоченных банков. Как отмечается в официальном письме ФНС, за нарушения в этой сфере действующим законодательством предусмотрена административная ответственность согласно ст. 15.25 КоАП.

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ ранее отдал своим территориальным структурам поручение об организации мероприятий по выявлению фактов теневой продажи иностранной валюты. Предполагается, что эти действия будут осуществляться совместно с правоохранительными органами.

Автор: Злата Богатова

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