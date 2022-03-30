Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Банки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долги

17:20

Фото: vk.com



Банки, микрофинансовые организации и коллекторы сталкиваются со сложностями в процессе взыскания долгов с физлиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП).



Трудности такого рода начали возникать с середины минувшего марта, передает ТАСС.



Коллекторы сообщают о значительном падении объемов поступлений по принудительным взысканиям, заявил глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. В рамках форума участников финансового рынка по вопросам взыскания, он пояснил, что со сложностями сейчас сталкиваются "не только кредиторы или профессиональные взыскатели", но и системнозначимые организации. По их данным, уровень снижается до 5% с каждой неделей.



Мехтиев также отметил, что ряд коллекторских агентств фиксировал падение поступлений по принудительным взысканиям до половины еще в середине марта, а микрофинансовые организации сообщают об уменьшении перечислений до трети.



По словам Мехтиева, его организация получила уже более шестидесяти такого рода обращений. Жалобы, поступающие в ассоциацию, связаны с тем, что с торгов снимают имущество, уже изъятое у должников в рамках соответствующей процедуры. При этом те, в чью пользу оно изымалось, не имеют возможности после реализации залога оформить документы о погашении долга, потому что не получили денежных средств. Кроме того, сведения об о уже осуществленных платежах не отображается в кредитных историях физлиц, рассказал Мехтиев.



Автор: Злата Богатова

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