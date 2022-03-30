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Банки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долги
17:20
Фото: vk.com
Банки, микрофинансовые организации и коллекторы сталкиваются со сложностями в процессе взыскания долгов с физлиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Трудности такого рода начали возникать с середины минувшего марта, передает ТАСС.
Коллекторы сообщают о значительном падении объемов поступлений по принудительным взысканиям, заявил глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. В рамках форума участников финансового рынка по вопросам взыскания, он пояснил, что со сложностями сейчас сталкиваются "не только кредиторы или профессиональные взыскатели", но и системнозначимые организации. По их данным, уровень снижается до 5% с каждой неделей.
Мехтиев также отметил, что ряд коллекторских агентств фиксировал падение поступлений по принудительным взысканиям до половины еще в середине марта, а микрофинансовые организации сообщают об уменьшении перечислений до трети.
По словам Мехтиева, его организация получила уже более шестидесяти такого рода обращений. Жалобы, поступающие в ассоциацию, связаны с тем, что с торгов снимают имущество, уже изъятое у должников в рамках соответствующей процедуры. При этом те, в чью пользу оно изымалось, не имеют возможности после реализации залога оформить документы о погашении долга, потому что не получили денежных средств. Кроме того, сведения об о уже осуществленных платежах не отображается в кредитных историях физлиц, рассказал Мехтиев.
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