|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Думе назвали юридически возможным вступление Южной Осетии в состав России
30.3.2022 21:36
Фото: spnews.io
Если руководство Южной Осетии официально выразит пожелание войти в состав РФ, в правовом плане это может произойти, заявил Леонид Калашников, возглавляющий комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками. Говоря о том, какие юридические шаги может предпринять Цхинвал, Калашников, в частности, назвал обращение к РФ, передает агентство "Интерфакс".
Помимо обращения к российским властям имеются и некоторые другие процедуры, юридического и конституционного характера, пояснил глава комитета. По его словам, для Москвы в любом случае ничего особо не поменяется. Представитель Госдумы отметил, что на текущий момент эту республику "защищает и по большей части содержит" именно Россия.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил намерение в скором времени начать предпринимать конкретные юридические шаги, чтобы инициировать процесс включения региона в состав РФ. Глава республики подчеркивал, что объединение с Россией представляет собой стратегическую цель Цхинвала, "чаяние народа".
Осетинский народ оказался разделен, заявил Бибилов. По его словам, исторической и стратегической целью должно стать его объединение в рамках одной страны, и этим государством должна стать РФ. Глава Южной Осетии добавил, что о своих намерениях его народ говорил уже не раз. Теперь же появилась возможность воплотить "многовековую мечту в жизнь", как в 2014 году это произошло с Крымским полуостровом, возвратившимся "в родную гавань". Восемь лет назад Цхинвал этот шанс упустил, однако сейчас этого допустит, добавил Бибилов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|