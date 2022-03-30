Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Думе назвали юридически возможным вступление Южной Осетии в состав России

30.3.2022 21:36

Фото: spnews.io



Если руководство Южной Осетии официально выразит пожелание войти в состав РФ, в правовом плане это может произойти, заявил Леонид Калашников, возглавляющий комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками. Говоря о том, какие юридические шаги может предпринять Цхинвал, Калашников, в частности, назвал обращение к РФ, передает агентство "Интерфакс".



Помимо обращения к российским властям имеются и некоторые другие процедуры, юридического и конституционного характера, пояснил глава комитета. По его словам, для Москвы в любом случае ничего особо не поменяется. Представитель Госдумы отметил, что на текущий момент эту республику "защищает и по большей части содержит" именно Россия.



Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил намерение в скором времени начать предпринимать конкретные юридические шаги, чтобы инициировать процесс включения региона в состав РФ. Глава республики подчеркивал, что объединение с Россией представляет собой стратегическую цель Цхинвала, "чаяние народа".



Осетинский народ оказался разделен, заявил Бибилов. По его словам, исторической и стратегической целью должно стать его объединение в рамках одной страны, и этим государством должна стать РФ. Глава Южной Осетии добавил, что о своих намерениях его народ говорил уже не раз. Теперь же появилась возможность воплотить "многовековую мечту в жизнь", как в 2014 году это произошло с Крымским полуостровом, возвратившимся "в родную гавань". Восемь лет назад Цхинвал этот шанс упустил, однако сейчас этого допустит, добавил Бибилов.



Автор: Злата Богатова

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