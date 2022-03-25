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Ассоциация фермеров ФРГ предупредила о «беспрецедентном скачке цен»


12:35
Ассоциация фермеров ФРГ предупредила о «беспрецедентном скачке цен»Фото: amazonaws.com

Ассоциация фермеров ФРГ прогнозирует трудности с продовольствием, которые могут начаться во многих регионах мира, передает Spiegel.

По мнению экспертов, прежде всего такого рода сложности могут затронуть государств Азии, Африки и Ближнего Востока.

Как передает Spiegel со ссылкой на документ, подготовленный ассоциацией немецких фермеров, сельское хозяйство и сопутствующие отрасли сейчас вынуждены сталкиваться с растущими затратами. Существенно увеличились расходы в сфере логистики и энергии, повышается стоимость различных удобрений и топлива, указано в документе. Поэтому фермеры уже обратились к властям ФРГ с просьбой рассмотреть и принять какие-либо меры по стабилизации обстановки.

Правительство Германии в свою очередь предложило фермерам расширить объем земель для их использования. Представители индустрии при этом дополнительно запросили у властей ФРГ разрешить им применение пестицидов.

Как утверждается в публикации Spiegel, стоимость сельскохозяйственной продукции начала повышаться еще до того, как российские военные начали проводить спецоперацию на территории Украины. Так, в минувшем январе уровень цен повысился на 21,7% в сравнении с прошлогодними показателями, а прирост к декабрю составлял 1,7%.

Автор: Злата Богатова

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