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Задержан житель Хабаровска, пытавшийся передать Украине секретные данные
10:08
Фото: biz-persona.ru
Жителя Хабаровска подозревают в попытке "инициативной передачи" секретных сведений спецслужбам Украины. Как пояснили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в отношении мужчины уже возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), передает ТАСС.
Сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержан хабаровчанин, которого подозревают в попытке "инициативной передачи" сведений ограниченного доступа. Информация предназначалась представителям спецслужбы Украины, но осуществить преступный замысел россиянин не успел. По факту случившегося завели уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена"), указано в сообщении ЦОС ФСБ.
Представители отечественной спецслужбы пояснили, что подозреваемый по роду своей деятельности располагал доступом к закрытой информации. В период осуществления российскими силовиками спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, преследуя корыстные цели, житель Хабаровска решил передать за рубеж секретные сведения. Для этого он связался с украинской спецслужбой через интернет.
Установлено, что хабаровчанин предложил украинской спецслужбе за денежное вознаграждение представить сведения, использование которых могло нанести ущерб безопасности РФ, включая совершение диверсий. Отмечается, что с зарубежными представителями мужчина общался на условиях анонимности. Реализовать свой замысел ему не удалось, потому что российские спецслужбы оперативно пресекли его действия.
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