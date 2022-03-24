ИнтерНовости - новости в стране и мире
ФАС: На «Пятерочку» и «Магнит» завели дела из-за недопоставок сахара
ФАС: На «Пятерочку» и «Магнит» завели дела из-за недопоставок сахара
Рыба помогает замедлить старение
Рыба помогает замедлить старение
В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина
В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Задержан житель Хабаровска, пытавшийся передать Украине секретные данныеЗадержан житель Хабаровска, пытавшийся передать Украине секретные данные
Застройщики останавливают проекты по всей РоссииЗастройщики останавливают проекты по всей России
Шольц: контракты по поставкам газа предусматривают оплату в долларах или евроШольц: контракты по поставкам газа предусматривают оплату в долларах или евро
МО РФ: фонд сына Байдена причастен к финансированию лабораторий на УкраинеМО РФ: фонд сына Байдена причастен к финансированию лабораторий на Украине
Англичанка нашла потерянного восемь лет назад котаАнгличанка нашла потерянного восемь лет назад кота

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Задержан житель Хабаровска, пытавшийся передать Украине секретные данные


10:08
Задержан житель Хабаровска, пытавшийся передать Украине секретные данныеФото: biz-persona.ru

Жителя Хабаровска подозревают в попытке "инициативной передачи" секретных сведений спецслужбам Украины. Как пояснили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в отношении мужчины уже возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), передает ТАСС.

Сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержан хабаровчанин, которого подозревают в попытке "инициативной передачи" сведений ограниченного доступа. Информация предназначалась представителям спецслужбы Украины, но осуществить преступный замысел россиянин не успел. По факту случившегося завели уголовное дело по ст. 275 УК России ("Государственная измена"), указано в сообщении ЦОС ФСБ.

Представители отечественной спецслужбы пояснили, что подозреваемый по роду своей деятельности располагал доступом к закрытой информации. В период осуществления российскими силовиками спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, преследуя корыстные цели, житель Хабаровска решил передать за рубеж секретные сведения. Для этого он связался с украинской спецслужбой через интернет.

Установлено, что хабаровчанин предложил украинской спецслужбе за денежное вознаграждение представить сведения, использование которых могло нанести ущерб безопасности РФ, включая совершение диверсий. Отмечается, что с зарубежными представителями мужчина общался на условиях анонимности. Реализовать свой замысел ему не удалось, потому что российские спецслужбы оперативно пресекли его действия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Российского военного атташе вызвали в Минобороны ВеликобританииРоссийского военного атташе вызвали в Минобороны Великобритании
Англичанка нашла потерянного восемь лет назад котаАнгличанка нашла потерянного восемь лет назад кота
Ален Делон решился на уход из жизни при помощи эвтаназииАлен Делон решился на уход из жизни при помощи эвтаназии
В Киеве погибла российская журналистка Оксана БаулинаВ Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина
Венгрию заподозрили в желании получить ЗакарпатьеВенгрию заподозрили в желании получить Закарпатье

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru