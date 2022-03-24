Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МО РФ: фонд сына Байдена причастен к финансированию лабораторий на Украине

24.3.2022 22:21

Фото: livejournal.com



Кроме Пентагона, к реализации этих программ могут быть непосредственно причастны Агентство Соединенных Штатов по международному развитию, Центр по контролю и профилактике заболеваний и фонд Джорджа Сороса. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ Игорь Кириллов пояснил, что руководителем инвестиционного фонда Rosemont Seneca Thornton является сын американского лидера Хантер Байден, сообщает ТАСС.



По словам Игоря Кириллова, военное ведомство РФ располагает сведениями, позволяющими отследить "схему взаимодействия" американских государственных органов с "биообъектами", которые действовали на территории Украины. Представитель Минобороны РФ сделал акцент на том, что финансирование такого рода деятельности, в частности, связано с инвестиционным фондом Rosemont Seneca. Руководителем этой организации является сын президента США Джо Байдена Хантер.



Начальник войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ добавил, что программа поражает своими масштабами. Научное кураторство осуществлялось ведущими исследовательскими организациями, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе. В этом учреждении ведутся разработки ядерного вооружения в рамках Манхэтеннского проекта, отметил представитель российского оборонного министерства.



Ранее Минобороны РФ подготовило презентацию, судя по которой, американское руководство успело израсходовать свыше $200 млн на финансирование биологических лабораторий на Украине. Утверждалось, что в рамках этих программ, осуществлявшихся в интересах Пентагона, проводилась работа в более чем тридцати биологических лабораториях. В частности, там велись разработки, связанные с возбудителями сибирской язвы и чумы.



Выводы российских военных прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц. По мнению представителя официального Берлина, такие заявления Минобороны не соответствуют действительности. Политик заявил об этом в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Брюсселе по итогам встречи лидеров G7.



Автор: Злата Богатова

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