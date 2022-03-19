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Президент Финляндии: вступление страны в НАТО может обострить обстановку в Европе
11:26
Фото: fraza.ua
Запуск процесса вступления Финляндии в Североатлантический альянс с учетом ситуации, связанной с Украиной, может повлечь за собой дополнительную эскалацию на территории Европы, полагает президент Саули Ниинисте. Ранее финский премьер-министр Санна Марин выразила готовность обратиться в НАТО, если возникнет вопрос о нацбезопасности.
Президент Финляндии Саули Ниинисте высказался о возможном вступлении страны в Североатлантический альянс в интервью, которая сегодня опубликовала британская газета Financial Times. По мнению представителя официального Хельсинки, с учетом событий, которые сейчас разворачиваются на территории Украины, заявка о вступлении Финляндии в НАТО способна повлечь за собой дополнительную эскалацию в Европе.
Нужно учитывать риски, связанные с различными альтернативами, указал Ниинисте. По его словам, включение Финляндии в НАТО - один из двух основных вариантов развития страны в качестве члена ЕС вместе с наращиванием оборонного партнерства с Соединенными Штатами и Швецией.
Ранее в МИД Финляндии рассказали о подготовке доклада по изменениям в области политики безопасности из-за спецоперации, которую Россия сейчас проводит на Украине. Над его созданием сейчас продолжает работу координационная группа во главе с министром Пекки Хаависто. Доклад предполагается передать в парламент в первой половине апреля.
Документ будет посвящен различным вопросам безопасности и обороны Финляндии, а также гибридному влиянию и экономическим последствиям событий, происходящих сейчас в Европе. В течение весны парламент и высшее руководство страны намерены вести обсуждения внешних стратегий с учетом меняющейся обстановки в Европе, и одной из центральных тем будет возможное присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу.
Как свидетельствуют данные социологических опросов, в частности, исследования, проводившегося для телекомпании Yle, на данный момент около 62% жителей Финляндии выступают за присоединение к НАТО.
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