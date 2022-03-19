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Украину покинули все белорусские дипломаты


19.3.2022 21:01
Украину покинули все белорусские дипломатыФото: smi2.net

К настоящему времени посольство Белоруссии полностью эвакуировано за пределы Украины, заявил глава дипмиссии республики в Киеве Игорь Сокол.

В эфире телевизионного канала СТВ белорусский дипломат пояснил, что ранее оказались заблокированными "все финансовые счета" представительства.

По словам Игоря Сокола, украинская сторона создала белорусским дипломатам "невыносимые условия", постоянно фиксировались факты угроз физической расправой. Учитывая, что сотрудникам дипмиссии приходилось находиться "фактически на осадном положении", МИД Белоруссии принял решение об эвакуации представительства, сообщил посол.

В составе последней группы Украину покидали одиннадцать дипломатических работников и двое членов их семей. Все они передвигались на семи автомобилях, следуя по коридору, предоставленному украинской стороной, в направлении Молдовы. Как пояснил посол, непосредственно в Беларусь они проехать не смогли, потому что возникли сложности с обеспечением безопасности.

Все автомобили имели дипломатические номера и соответствующие обозначения на лобовом стекле, сообщил Сокол. При этом действия сотрудников погранкомитета Украины, которые сразу понимали, с кем имеют дело, носили "осознанный и провокационный характер", подчеркнул посол. По его словам, осмотр каждого автомобиля продолжался два-три часа и проводился в "беспардонной форме". В общей сложности процесс досмотра машин, на которых белорусские дипломаты покидали Украину через пункт пропуска Могилев-Подольский, продолжался в течение двадцати часов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 211

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