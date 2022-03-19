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Польский премьер предложил полностью прекратить торговлю с Россией


19.3.2022 19:17
Польский премьер предложил полностью прекратить торговлю с РоссиейФото: livejournal.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к Европейскому союзу с предложением полностью прекратить торговлю с Россией, передает ТАСС.

Как заявил представитель официальной Варшавы, он поддерживает блокаду грузовиков с товарами, направляющихся в Россию и Белоруссию.

Польша выступила с предложением добавить к антироссийским санкциям, которые ранее объявил Евросоюз из-за спецоперации на Украине, полную торговую блокаду. Соответствующее заявление в ходе сегодняшней пресс-конференции сделал глава правительства республики Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польши заявил, что рассчитывает на "новое отрезвление европейских лидеров". В этом случае на очередном заседании Евросовета можно будет принять новый пакет санкций, предположил Матеуш Моравецкий. По его словам, к уже введенным ограничениям стоит скорее "добавить торговую блокаду".

Моравецкий также выразил поддержку тем, кто сейчас блокирует следующие в Россию и Белоруссию грузовики с товарами на границе. Это происходит в местности Кукурыки. По словам премьера, он "на стороне протестующих".

Ранее премьер Польши выразил намерение заняться дерусификацией экономики как собственного государства, так и Евросоюза. Как пояснил Матеуш Моравецкий, наиболее актуальные меры будут включать в себя отказ от российских газа, нефти и угля. Политик допустил, что такие меры, возможно, будут "дорого стоить", поэтому польские власти выплатят гражданам тринадцатую пенсию для смягчения последствий инфляции.

Отметив, что действия Москвы уже негативно влияют на экономику его страны, глава правительства Польши представил пакет мер, направленных на поддержку этой сферы. Среди приоритетных задач Моравецкий выделил "противодействие росту цен на продовольствие", предположив, что он может оказаться "динамичным". Кроме того, в Варшаве усилят финансирование развития энергетики, включая поддержку компании Gaz-System, управляющей сетью газопроводов и создающей сейчас новую инфраструктуру.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 309

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