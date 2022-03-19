Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российским дипломатам запретили доступ в здания Европарламента

19.3.2022 12:01

Фото: smi2.net



В Европейском парламенте приняли решение о запрете доступа в свои здания для дипломатов и государственных служащих из Российской Федерации и Белоруссии, передают зарубежные СМИ.



Информация поступила от главы ЕП Роберты Метсолы.



Как заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, изменения вступили в силу в пятницу, 18 марта. С этого дня российским и белорусским дипломатам, а также госслужащим, закрыт доступ в здания Европарламента.



Оставив соответствующее сообщение в своем Twitter, глава ЕП сделала акцент на том, что в "доме демократии" не может быть места для тех, кто намеревается разрушать "демократический порядок".



Ранее стало известно, что группа политиков из Евросоюза обратилась к Нобелевскому комитету с просьбой о продлении сроков выдвижения кандидатов на премию мира, чтобы у них была возможность номинировать на нее президента Украины Владимира Зеленского.



Как пояснили в пресс-службе комитета, европейские политики в своем обращении указывали на происходящие сейчас "исторические и беспрецедентные события". В их просьбе шла речь о том чтобы срок подачи заявки был продлен до конца марта, учитывая исключительность ситуации.



Автор: Злата Богатова

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