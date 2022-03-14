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В Китае опровергли информацию о том, что Москва просила помощи у Пекина


14.3.2022 17:07
В Китае опровергли информацию о том, что Москва просила помощи у ПекинаФото: rbk.ru

Утверждения представителей Соединенных Штатов о том, что Россия якобы могла запрашивать у Китая военную помощь, являются ложными.

С таким заявлением выступил заместитель директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзянь.

По словам китайского дипломата, утверждения американской стороны можно считать ложными. Как пояснил Чжао Лицзянь, в последнее время представители США начали активно распространять недостоверные сведения в отношении Пекина и имеющие отношение к ситуации, которая разворачивается сейчас вокруг Украины.

В ходе брифинга Лицзянь также призвал руководство Соединенных Штатов разъяснить, в чем заключалась деятельность их биологических лабораторий на территории других государств, включая Украину.

В МИД Китая призвали Вашингтон открыть для независимых исследований объекты, которые были обнаружены на Украине российскими военными. Лишь таким образом американские власти могут доказать искренность своих намерений, указал Лицзянь. По его словам, в этих лабораториях могли бы провести разбирательство международные эксперты.

Автор: Злата Богатова

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