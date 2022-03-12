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Силуанов сообщил о заморозке $300 млрд золотовалютных резервов из-за санкций


15:43
Силуанов сообщил о заморозке $300 млрд золотовалютных резервов из-за санкцийФото: vk.com

Примерно половина золотовалютных резервов Банка РФ оказалась замороженной из-за санкций, сообщил глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

Министр рассказал о сложившейся ситуации в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит в эфире телевизионного канала "Россия-1".

По словам Антона Силуанова, около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ были заморожены в связи с введением санкций в отношении РФ. Министр пояснил, что речь идет примерно о половине имеющихся у национального регулятора резервов. Их совокупный объем составляет порядка $640 млрд, отметил глава Минфина, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Министр сообщил, что часть золотовалютных резервов России размещена в китайской валюте. Поэтому сейчас страны Запада пытаются повлиять на Пекин, добиваясь ограничения доступа Москвы к резервам в юанях. Силуанов предположил, что партнерские отношения России и Китая дают надежду на сохранение достигнутого ранее уровня сотрудничества. Глава Минфина допустил, что двустороннее взаимодействие может оказаться еще более эффективным "в условиях, когда западные рынки закрываются".

Силуанов напомнил, что долги недружественным государствам Россия намерена перечислять в рублях.

Как ранее информировал ЦБ, по состоянию на 18 февраля международные резервы Банка России составляли эквивалент $643 млрд, размещенные в активах и номинированные в различные валюты и золото. На начало февраля $311 млрд резервов размещалось в ценных бумагах зарубежных эмитентов, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в иностранных банках, еще $132 млрд хранилось в золоте на территории РФ. Порядка $30 млрд в тот момент было в резервах в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (SDR, расчетная единица МВФ).

В конце минувшего февраля в Брюсселе объявили о введении запрета гражданам Евросоюза проводить любые транзакции с Банком РФ и действующими от его имени и по его указанию лицами. Вскоре аналогичные действия предприняли Соединенные Штаты, но не включили Банк России в список SDN (полная изоляция от американской финансовой системы). Позже к санкционным ограничениям в отношении РФ присоединились Канада и Япония.

Автор: Злата Богатова

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