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Блэр допустил, что решение о вторжении в Афганистан и Ирак могло быть ошибкой
8.3.2022 13:44
Фото: tamiltwin.com
Решение участвовать во вторжении Соединенных Штатов в Афганистан и Ирак могло быть ошибочным, признался бывший британский премьер-министр Тони Блэр в интервью BBC Radio 4.
Экс-глава правительства подчеркнул, что в тот момент считал свои действия верными.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр отметил, что часто слышал негативные оценки его решения, касающегося Афганистана и Ирака. Допустив, что эти действия были неправильными, он отметил, что первоначально рассматривал их как верные шаги. По словам Блэра, необходимо "делать то, что считаете правильным".
В момент принятия важных решений иногда не осознаются различные аспекты проблемы. Однако в итоге "приходится прислушиваться к своему внутреннему голосу", — отметил британский политик.
Военные США вместе и их британскими коллегами и представителями других стран, являющихся союзниками по НАТО, вторглись в Афганистан. Им удалось свергнуть режим "Талибана" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена), но спустя два десятилетия иностранные войска покинули страну. Вскоре после принятия такого решения правительство, находившееся под защитой Соединенных Штатов и их партнеров, пало.
Участие британских военных во вторжении США в Ирак вызвало волну критики во всем мире по причине отсутствия санкции Совета Безопасности и международной поддержки. Сотни тысяч жителей Великобритании отреагировали на соответствующее решение Блэра, выйдя на крупнейшую антивоенную демонстрацию 2003 года.
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