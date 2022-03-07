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В Пентагоне не знают, сколько американцев хотят отправиться на Украину
01:21
Фото: xakep.ru
В Министерстве обороны Соединенных Штатов в данный момент не располагают информацией о том, сколько американских граждан хотят отправиться на Украину, чтобы воевать в качестве добровольцев.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.
В ходе регулярного брифинга для журналистов, который состоялся накануне, 7 марта, официальный представитель американского военного ведомства прокомментировал предположения о том, что граждане США могут отправиться на Украину.
По словам Джона Кирби, в ведомстве на текущий момент не располагают информацией о том, сколько граждан Соединенных Штатов намереваются ехать на Украину, чтобы воевать в качестве добровольцев.
Представитель Пентагона подчеркнул, что американские власти призывают сограждан отказаться от такого рода планов. Как указал Кирби, в Вашингтоне не считают Украину "безопасным местом" для граждан США.
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