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Нацбанк Казахстана продал более $0,5 млрд за пять дней


6.3.2022 20:00
Нацбанк Казахстана продал более $0,5 млрд за пять днейФото: livejournal.com

Нацбанк Казахстана за период с 1 по 5 марта успел продать $534 млн долларов в целях поддержания курса тенге на международном валютном рынке.

Как указано в официальном сообщении пресс-службы регулятора, речь идет о 60% от совокупного объема торгов.

Отмечается, что $414,3 млн от общего объема составляли конвертации, призванные обеспечить трансферты из Нацфонда в бюджет Казахстана, еще $120 млн — валютные интервенции.

Тенге сейчас обладает меньшим уровнем волатильности, чем рубль, указано в официальном сообщении пресс-службы регулятора. Вместе с тем, необходимо учитывать, что РФ в последнее время является основным торговым партнером страны, поэтому на экономике Казахстана отражаются перемены положения российской валюты. По данным Национального банка Казахстана, курс тенге останется плавающим.

Курс тенге начал уменьшаться вскоре после того, как страны Запада ввели ограничительные меры в отношении РФ. На фоне снижения стоимости рубля по состоянию на 5 марта за один доллар давали 501,64 тенге.

Автор: Злата Богатова

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