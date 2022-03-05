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В Мали объявлен траур после гибели 27 военных


5.3.2022 14:04
В Мали объявлен траур после гибели 27 военныхФото: holocf.ru

Власти Мали объявили с 5 марта трехдневный национальный траур в связи с гибелью двадцати семи военнослужащих, передает Malijet.

Силовики погибли в бою с террористами, которые атаковали армейскую базу в Мондоро.

Как стало известно, указ, объявляющий трехдневный национальный траур был подписан временно исполняющим обязанности президента Мали полковником Ассими Гоитой.

По последним официальным данным, которые приводит Министерство обороны Мали, после боестолкновения с террористами ранения получили более тридцати военных. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Семь военнослужащих объявлены пропавшими без вести.

В атаке на армейскую базу в Мондоро, сообщили в ведомстве, участвовали несколько сотен террористов. Сорок семь боевиков были уничтожены, когда военные отражали нападение. Свыше двадцати экстремистов удалось ликвидировать позднее, когда малийские силовики проводили мероприятия по зачистке района, который прилегает к военной базе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 179

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