|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Мали объявлен траур после гибели 27 военных
5.3.2022 14:04
Фото: holocf.ru
Власти Мали объявили с 5 марта трехдневный национальный траур в связи с гибелью двадцати семи военнослужащих, передает Malijet.
Силовики погибли в бою с террористами, которые атаковали армейскую базу в Мондоро.
Как стало известно, указ, объявляющий трехдневный национальный траур был подписан временно исполняющим обязанности президента Мали полковником Ассими Гоитой.
По последним официальным данным, которые приводит Министерство обороны Мали, после боестолкновения с террористами ранения получили более тридцати военных. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Семь военнослужащих объявлены пропавшими без вести.
В атаке на армейскую базу в Мондоро, сообщили в ведомстве, участвовали несколько сотен террористов. Сорок семь боевиков были уничтожены, когда военные отражали нападение. Свыше двадцати экстремистов удалось ликвидировать позднее, когда малийские силовики проводили мероприятия по зачистке района, который прилегает к военной базе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|