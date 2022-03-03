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В Минобороны сообщили о попытке провокации у Запорожской АЭС
13:13
Фото: prompolit.info
Группа украинских диверсантов предприняла попытку осуществить провокацию на территории, которая примыкает к Запорожской АЭС.
С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет "Лента.ру".
Как стало известно, прошлой ночью несколько украинских диверсантов атаковали мобильный патруль Росгвардии, открыв по российским силовикам шквальный огонь. Националисты, вооруженные стрелковым оружием, вели стрельбу велась из окон учебного-тренировочного комплекса, который располагается за пределами АЭС, пояснил Игорь Конашенков.
Военнослужащих РФ атаковали в целях "провоцирования ответного огня", отметил Конашенков и добавил, что патруль смог подавить все огневые точки. Затем покидавшие здание злоумышленники попытались совершить поджог комплекса, но прибывшим пожарным удалось оперативно ликвидировать пламя.
В момент случившегося штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не присутствовало, добавил генерал-майор. По его словам, персонал Запорожской АЭС сейчас продолжает осуществлять рабочую деятельность в обычном режиме. Ведется обслуживание объектов АЭС и отслеживание радиоактивной обстановки, фон которой в районе станции остается на уровне допустимых показателей.
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