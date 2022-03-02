|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Песков опроверг слухи о введении военного положения в России
14:34
Фото: livejournal.com
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недостоверными распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о вероятном введении военного положения в некоторых регионах РФ.
Официальный представитель Кремля также опроверг слухи о возможности запрета на выезд для мужчин призывного возраста, передает ТАСС.
Уткой назвал публикации о введении в некоторых регионах РФ военного положения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобная дезинформация циркулирует в сети и прессе, а "граждане пересылают друг другу" такого рода сообщения. Песков отметил, что это касается и публикаций, в которых говорится о запрете на выезд для мужчин призывного возраста.
Необходимо крайне аккуратно и внимательно воспринимать информацию, чтобы не стать жертвой "обычных слухов и обманов", подчеркнул Песков, когда отвечал представителям СМИ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.
Пресс-секретарь президента не дал конкретного ответа на вопрос о недавнем заявлении главы российского МИД, когда Сергей Лавров указал, что страны Запада вынашивают планы насчет ядерной войны. По словам Пескова, он не знаком с заявлением министра, поэтому пока не сможет говорить на эту тему.
Ранее в СМИ со ссылкой на секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова появились сведения о том, что в России якобы могут "объявить военное положение 4 марта". Представитель Киева утверждал, что об этом свидетельствуют данные спецслужб его страны.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|