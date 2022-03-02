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Песков опроверг слухи о введении военного положения в России


14:34
Песков опроверг слухи о введении военного положения в РоссииФото: livejournal.com

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недостоверными распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о вероятном введении военного положения в некоторых регионах РФ.

Официальный представитель Кремля также опроверг слухи о возможности запрета на выезд для мужчин призывного возраста, передает ТАСС.

Уткой назвал публикации о введении в некоторых регионах РФ военного положения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобная дезинформация циркулирует в сети и прессе, а "граждане пересылают друг другу" такого рода сообщения. Песков отметил, что это касается и публикаций, в которых говорится о запрете на выезд для мужчин призывного возраста.

Необходимо крайне аккуратно и внимательно воспринимать информацию, чтобы не стать жертвой "обычных слухов и обманов", подчеркнул Песков, когда отвечал представителям СМИ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.

Пресс-секретарь президента не дал конкретного ответа на вопрос о недавнем заявлении главы российского МИД, когда Сергей Лавров указал, что страны Запада вынашивают планы насчет ядерной войны. По словам Пескова, он не знаком с заявлением министра, поэтому пока не сможет говорить на эту тему.

Ранее в СМИ со ссылкой на секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова появились сведения о том, что в России якобы могут "объявить военное положение 4 марта". Представитель Киева утверждал, что об этом свидетельствуют данные спецслужб его страны.

Автор: Злата Богатова

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