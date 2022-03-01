|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Воздушное пространство США закрыли для российских самолетов
09:43
Фото: viadvice.com
Власти Соединенных Штатов приняли решение о закрытии воздушного пространства своей страны для российских самолетов.
С соответствующим заявлением выступил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.
Выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", американский лидер Джо Байден объявил, что Вашингтон присоединяется к союзникам и закрывает воздушное пространство своего государства "для всех российских рейсов".
Как следует из сообщения, которое появилось на официальном портале Минтранспорта США, запретительные меры начнут действовать уже к концу среды, 2 марта. Ограничения распространяются на все воздушные суда, которые принадлежат, сертифицированы, зарегистрированы, арендованы, зафрахтованы, эксплуатируются или контролируются россиянами или в их интересах.
По данным Росавиации, воздушное пространство РФ закрыто для самолетов тридцати шести государств. В Москве принимали соответствующие решения в качестве ответных мер на аналогичные действия иностранных властей о закрытии воздушного пространства их стран для российских самолетов. Первыми странами, попавшими в этот перечень, оказались, в частности, Болгария, Великобритания, государства Балтии, Молдавия, Польша и Румыния. Позднее в список также вошли еще десятки стран, среди которых - Германия, Испания, Италия и Франция.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|