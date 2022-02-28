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Армянские оппозиционеры требуют от властей остановить переговоры с Турцией


28.2.2022 22:30
Армянские оппозиционеры требуют от властей остановить переговоры с ТурциейФото: shabat.am

В Армении оппозиционная партия "Дашнакцутюн" выступила с требованием прекратить переговоры с Турцией. Как заявил представитель партии Ишхан Сагателян в ходе 34-го съезда, Анкара отрицает геноцид армян, происходивший в начале ХХ века, тогда как в Ереване игнорируют этот факт.

Действующее правительство Армении якобы игнорирует непризнание властями Турции геноцида армян, который происходил в начале ХХ века, указал Ишхан Сагателян. Кроме того, Анкара активно оказывала поддержку Баку в период конфликта с Азербайджаном.

Сагателян потребовал от официального Еревана решительно отказаться от каких-либо новых уступок в отношении Анкары. Оппозиционер также призвал руководство Армении не мириться с поражением в войне. По его словам, необходимо оказывать сопротивление, важно "иметь национальную мечту" и следовать за ней. Режим, который стал "символом поражения и войны", падет, подчеркнул Сагателян.

На текущий момент между Арменией и Турцией отсутствуют дипломатические связи. В 1993 году граница была закрыта по решению Анкары из-за конфликта в Нагорном Карабахе. В последнее время страны пытаются постепенно нормализовать двусторонние отношения. В Анкаре при этом настаивают, что в Ереване должны отказаться от признания геноцида армян в Турции, а также осуществить делимитацию границы с Азербайджаном.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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