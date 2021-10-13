Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки

18:00

Фото: divanews.ru



Президент РФ Владимир Путин вновь обратился к военным украинской армии, призвав их взять власть в стране свои руки, передают российские СМИ.



Ранее президент предлагал бойцам СВУ сложить оружие и отправляться домой к семьям.



В ходе сегодняшнего оперативного совещания с членами совбеза Владимир Путин обсудил ход военной спецоперации на Украине, передают российские СМИ. По мнению президента, проще договариваться с украинскими силовиками, чем с засевшей в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов". Трансляцию срочного совещания вел РБК.



Как подчеркнул Путин, обращаясь к украинским военным, они не должны позволить "неонацистам и бендеровцам" использовать детей, женщин и стариков как живой щит. Настал момент взять власть в стране в свои руки, указал российский лидер. По словам президента РФ, засевшая к Киеве преступная "шайка" практически удерживает в заложниках "весь украинский народ".



Путин также дал оценку действиям российских военнослужащих на Украине. Президент отметил, что в рамках начатой спецоперации они "действуют мужественно, профессионально, героически".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 207

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20:03 Приостановлено членство РФ в Совете Европы

Приостановлено членство РФ в Совете Европы 14:01 Меркель назвала поворотным моментом в истории действия России на Украине

Меркель назвала поворотным моментом в истории действия России на Украине 12:29 Воздушное пространство РФ закрыли для самолетов Великобритании

Воздушное пространство РФ закрыли для самолетов Великобритании 12:11 В офисе Зеленского выразили готовность обсудить с РФ нейтральный статус Киева

В офисе Зеленского выразили готовность обсудить с РФ нейтральный статус Киева 11:08 В Горловке при обстреле школы погибли два учителя