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Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки
18:00
Фото: divanews.ru
Президент РФ Владимир Путин вновь обратился к военным украинской армии, призвав их взять власть в стране свои руки, передают российские СМИ.
Ранее президент предлагал бойцам СВУ сложить оружие и отправляться домой к семьям.
В ходе сегодняшнего оперативного совещания с членами совбеза Владимир Путин обсудил ход военной спецоперации на Украине, передают российские СМИ. По мнению президента, проще договариваться с украинскими силовиками, чем с засевшей в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов". Трансляцию срочного совещания вел РБК.
Как подчеркнул Путин, обращаясь к украинским военным, они не должны позволить "неонацистам и бендеровцам" использовать детей, женщин и стариков как живой щит. Настал момент взять власть в стране в свои руки, указал российский лидер. По словам президента РФ, засевшая к Киеве преступная "шайка" практически удерживает в заложниках "весь украинский народ".
Путин также дал оценку действиям российских военнослужащих на Украине. Президент отметил, что в рамках начатой спецоперации они "действуют мужественно, профессионально, героически".
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