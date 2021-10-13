ИнтерНовости - новости в стране и мире
Приостановлено членство РФ в Совете Европы
Приостановлено членство РФ в Совете Европы
Под Челябинском арестован подозреваемый в убийстве сотрудницы железнодорожной станции
Под Челябинском арестован подозреваемый в убийстве сотрудницы железнодорожной станции
В Якутии четыре ребенка отравились парами хлора в сауне
В Якутии четыре ребенка отравились парами хлора в сауне
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Роскомнадзор начинает ограничивать доступ к FacebookРоскомнадзор начинает ограничивать доступ к Facebook
Приостановлено членство РФ в Совете ЕвропыПриостановлено членство РФ в Совете Европы
Путин призвал украинских военных брать власть в свои рукиПутин призвал украинских военных брать власть в свои руки
Меркель назвала поворотным моментом в истории действия России на УкраинеМеркель назвала поворотным моментом в истории действия России на Украине
Воздушное пространство РФ закрыли для самолетов ВеликобританииВоздушное пространство РФ закрыли для самолетов Великобритании

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки


18:00
Путин призвал украинских военных брать власть в свои рукиФото: divanews.ru

Президент РФ Владимир Путин вновь обратился к военным украинской армии, призвав их взять власть в стране свои руки, передают российские СМИ.

Ранее президент предлагал бойцам СВУ сложить оружие и отправляться домой к семьям.

В ходе сегодняшнего оперативного совещания с членами совбеза Владимир Путин обсудил ход военной спецоперации на Украине, передают российские СМИ. По мнению президента, проще договариваться с украинскими силовиками, чем с засевшей в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов". Трансляцию срочного совещания вел РБК.

Как подчеркнул Путин, обращаясь к украинским военным, они не должны позволить "неонацистам и бендеровцам" использовать детей, женщин и стариков как живой щит. Настал момент взять власть в стране в свои руки, указал российский лидер. По словам президента РФ, засевшая к Киеве преступная "шайка" практически удерживает в заложниках "весь украинский народ".

Путин также дал оценку действиям российских военнослужащих на Украине. Президент отметил, что в рамках начатой спецоперации они "действуют мужественно, профессионально, героически".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 207

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

Ученые нашли следы потерянного континента, существовавшего между Европой, Африкой и АзиейУченые нашли следы потерянного континента, существовавшего между Европой, Африкой и Азией
Путин призвал украинских военных брать власть в свои рукиПутин призвал украинских военных брать власть в свои руки
Президент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНРПрезидент Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Задержанный в ДНР агент украинской разведки рассказал о планах Киева захватить ДонбассЗадержанный в ДНР агент украинской разведки рассказал о планах Киева захватить Донбасс
Латвия и Чехия прекратили выдачу виз гражданам РФЛатвия и Чехия прекратили выдачу виз гражданам РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru