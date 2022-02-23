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СМИ сообщают о взрывах в крупных городах Украины
07:11
Фото: vk.com
В Киеве слышны громкие звуки, которые похожи на артиллерийский обстрел, передает Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Различные СМИ также рассказывают о взрывах, которые произошли в Харькове и Краматорске, расположенном на территории Донецкой области.
По данным ряда источников, звуки взрывы и стрельбы слышны сейчас в районе столичного аэропорта Борисполь. Как сообщает агентство УНИАН, о взрывах также рассказывают жители Одессы и Бердянска.
Первые сигналы начали поступать сегодня ранним утром, сразу после 5:00 по местному времени (6.00 по Москве). В открытых источниках появилась информация о как минимум четырех взрывах, которые произошли в Краматорске. Кроме того, мощный взрыв прогремел в Одессе.
Подобные известия приходят из Бердянска и Харькова, отмечают украинские СМИ. Отмечается, что в взрывах в Киеве сообщают жители Позняков и Троещины.
Находящаяся в Харькове корреспондент канала CNN Кларисса Уорд также подтвердила, что в городе были слышны звуки нескольких сильных взрывов.
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