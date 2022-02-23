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Жителям Гонконга выдадут по $1200 для стимулирования потребления
23.2.2022 21:37
Фото: arab48.com
В течение 2022 года власти Гонконга собираются выдать жителям по 1280 долларов в целях стимулирования потребления в условиях пандемии COVID-19, передают китайские СМИ.
Как поясняют представители местных властей, средства будут перечисляться в форме электронных купонов.
В 2022 году для стимулирования потребления в условиях пандемии COVID-19 жителям Гонконга предполагается выделить вдвое больше денег, чем в 2021 году. Как пояснил министр по финансовым вопросам Пол Чан, система, внедренная в прошлом году, показала свою эффективность.
Выступая с бюджетным посланием в Законодательном совете представитель руководства этого специального административного района Китая пояснил, что деньги будут выделяться в виде электронных потребительских ваучеров. Власти надеются, что это позволит укрепить рынок и стимулировать местное потребление, чтобы скорее восстановить экономику, пострадавшую из-за кооронавирусной пандемии.
Чан отметил, что все постоянные местные жители, достигшие совершеннолетия, смогут получить по 10 тысяч гонконгских долларов ($1280) по частям. Первые выплаты начнут переводить в апреле, а вторую половину - летом.
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