Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жителям Гонконга выдадут по $1200 для стимулирования потребления

23.2.2022 21:37

Фото: arab48.com



В течение 2022 года власти Гонконга собираются выдать жителям по 1280 долларов в целях стимулирования потребления в условиях пандемии COVID-19, передают китайские СМИ.



Как поясняют представители местных властей, средства будут перечисляться в форме электронных купонов.



В 2022 году для стимулирования потребления в условиях пандемии COVID-19 жителям Гонконга предполагается выделить вдвое больше денег, чем в 2021 году. Как пояснил министр по финансовым вопросам Пол Чан, система, внедренная в прошлом году, показала свою эффективность.



Выступая с бюджетным посланием в Законодательном совете представитель руководства этого специального административного района Китая пояснил, что деньги будут выделяться в виде электронных потребительских ваучеров. Власти надеются, что это позволит укрепить рынок и стимулировать местное потребление, чтобы скорее восстановить экономику, пострадавшую из-за кооронавирусной пандемии.



Чан отметил, что все постоянные местные жители, достигшие совершеннолетия, смогут получить по 10 тысяч гонконгских долларов ($1280) по частям. Первые выплаты начнут переводить в апреле, а вторую половину - летом.



Автор: Злата Богатова

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