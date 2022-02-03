Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Байден объявил о ликвидации главаря ИГ

3.2.2022 18:54

Фото: livejournal.com



Вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, деятельность организации в России официально запрещена).



Об этом информирует пресс-служба Белого дома, распространившая письменное заявление американского президента Джо Байдена, передает ТАСС.



Как подчеркнул глава Соединенных Штатов, потерь среди американских военных, которые участвовали в этой спецоперации, нет. ВС США осуществили операцию на северо-западе Сирии, указано в тексте официального заявления. Действия проводились по приказанию Джо Байдена в целях обеспечения защиты американцев и их союзников, а также укрепления мировой безопасности.



В этом документе отмечается, что американским военным удалось ликвидировать главаря ИГ (деятельность группировки в РФ официально запрещена) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.



В ходе контртеррористической операции, которая проводилась в северо-западной части САР, неподалеку от турецкой границы, погибли по меньшей мере тринадцать человек. По данным Associated Press, в числе жертв - четыре женщины и шесть детей. Агентство со ссылкой на собственные источники сообщает, что американские военнослужащие прибыли в район проведения спецоперации на вертолетах, после чего в течение примерно двух часов продолжалась активная перестрелка.



Reuters информирует о том, что представители мирного населения Сирии могли погибнуть при срабатывании взрывного устройства, оставленного боевиками.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 232

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 3.2.2022 17:03 В Киев с официальным визитом прибыл президент Турции Эрдоган

В Киев с официальным визитом прибыл президент Турции Эрдоган 3.2.2022 13:15 В Москве состоялась встреча Путина и Кадырова

В Москве состоялась встреча Путина и Кадырова 3.2.2022 00:09 Путин назначил Поклонскую на пост замглавы Россотрудничества

Путин назначил Поклонскую на пост замглавы Россотрудничества 2.2.2022 16:02 В Австралии выясняют, кто из министров мог назвать Моррисона «психом»

В Австралии выясняют, кто из министров мог назвать Моррисона «психом» 2.2.2022 15:07 Песков ответил на вопрос о высказываниях Делимханова