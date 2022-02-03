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Байден объявил о ликвидации главаря ИГ
3.2.2022 18:54
Фото: livejournal.com
Вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, деятельность организации в России официально запрещена).
Об этом информирует пресс-служба Белого дома, распространившая письменное заявление американского президента Джо Байдена, передает ТАСС.
Как подчеркнул глава Соединенных Штатов, потерь среди американских военных, которые участвовали в этой спецоперации, нет. ВС США осуществили операцию на северо-западе Сирии, указано в тексте официального заявления. Действия проводились по приказанию Джо Байдена в целях обеспечения защиты американцев и их союзников, а также укрепления мировой безопасности.
В этом документе отмечается, что американским военным удалось ликвидировать главаря ИГ (деятельность группировки в РФ официально запрещена) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.
В ходе контртеррористической операции, которая проводилась в северо-западной части САР, неподалеку от турецкой границы, погибли по меньшей мере тринадцать человек. По данным Associated Press, в числе жертв - четыре женщины и шесть детей. Агентство со ссылкой на собственные источники сообщает, что американские военнослужащие прибыли в район проведения спецоперации на вертолетах, после чего в течение примерно двух часов продолжалась активная перестрелка.
Reuters информирует о том, что представители мирного населения Сирии могли погибнуть при срабатывании взрывного устройства, оставленного боевиками.
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