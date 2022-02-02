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В Гвинее-Бисау во время попытки переворота погибли шесть человек
2.2.2022 12:21
Фото: geopolitica.ru
По меньшей мере шесть человек погибли накануне в Гвинее-Бисау, где произошла попытка военного переворота, передают зарубежные СМИ.
Силовики сейчас продолжают задержания подозреваемых причастных ко вчерашним событиям.
Как сообщает агентство Lusa со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах Гвинеи-Биссау, во время мятежа погибли как минимум шесть человек. Сведения о пострадавших уточняются.
Накануне, 1 февраля, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил, что правительство полностью контролирует обстановку в стране. Попытка военного переворота провалилась, подчеркнул глава государства. Умару Сисоку Эмбало добавил, что "чувствует себя хорошо".
По предварительным данным, заговорщики могут быть связаны с криминальными группировками, которые занимаются контрабандой наркотиков, пояснил президент. Поэтому власти Гвинеи-Бисау будут активно продолжать борьбу с преступностью.
Ранее в столице Гвинее-Бисау была слышна стрельба. Вскоре после этого Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) сделало заявление о попытке военного мятежа. Представители организации напомнили участникам переворота об ответственности за неприкосновенность главы государства.
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