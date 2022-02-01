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Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в РФ в ответ на предоставление Исмаилову убежища


11:57
Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в РФ в ответ на предоставление Исмаилову убежищаФото: press-az.com

В Москве отреагировали на предоставление Черногорией политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, передает ТАСС.

Российские власти в качестве ответной меры запретили въезд в РФ госсекретарю министерства внутренних дел этого государства Зорану Миляничу.

Как стало известно, сегодня, 2 февраля, отечественное дипломатическое ведомство направило в посольство Черногории в РФ ноту о запрете на въезд в нашу страну госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу. В заявлении внешнеполитического министерства указано, что в Москве такое решение приняли в ответ на предоставление политического убежища гражданину РФ Тельману Исмаилову осенью прошлого года. Подобные действия черногорского руководства российская сторона восприняла как недружественные.

В тексте отмечается, что Исмаилов ранее был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Он подозревается в причастности к особо тяжким преступлениям в РФ.

Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября, после чего его арестовал суд в Подгорице. Через несколько дней Генпрокуратура РФ направила запрос о выдаче обвиняемого в убийстве бизнесмена. По данным российских правоохранителей, Исмаилов является организатором покушения на двух предпринимателей.

Жертвами убийства, совершенного в мае 2016 года, стали Владимир Савкин и Юрий Брылев. По версии следствия, Тельман Исмаилов разработал план покушения совместно со своими братьями Вагифом и Рафиком, один из которых забирал киллера и помогал соучастникам скрыться.

Кроме того, в начале 2004 года бизнесмен вступил в сговор с рядом лиц, чтобы заманить в столичный ресторан "Прага" певца Авраама Руссо. Исполнителя, приглашенного туда под обманным предлогом, затем удерживали и подвергали избиению. Исмаилов требовал от артиста отмены всех его выступлений, а также заключения договора, согласно которому дальнейшая эстрадная деятельность велась бы на его условиях. Затем злоумышленники увезли звезду в подмосковный коттедж Исмаилова, удерживая там, пока Руссо не согласился на требования похитителей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 242

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