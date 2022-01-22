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В Киеве ждут разъяснений после слов командующего ВМС ФРГ о принадлежности Крыма


22.1.2022 18:34
В Киеве ждут разъяснений после слов командующего ВМС ФРГ о принадлежности КрымаФото: n-w.tv

Крым никогда не возвратится под контроль Киева, считает командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.

В МИД Украины уже отреагировали на это заявление и слова о том, что нужно восстанавливать диалога с Москвой, передает ТАСС.

В Киеве потребовали публичных разъяснений в связи с заявлениями командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха. Как подчеркнул пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко, Крым можно считать потерянным исключительно "в воображении немецкого вице-адмирала". Полуостров обязательно возвратится под контроль Киева благодаря настойчивым усилиям украинских властей и их партнеров, подчеркнул дипломат.

Украинское руководство также с удивлением отреагировало на мнение Шенбаха о том, что следует налаживать диалог с Россией. В Киеве указали, что командующий ВМС Германии, пытаясь понять российского лидера Владимира Путина, грубо нарушил "моральные, политические и опасные пределы".

Ранее Шенбах поделился мнением о принадлежности Крыма на встрече с индийскими представителями Института оборонных исследований и анализа им. Манохара Паррикара (IDSA). По словам командующего немецкими ВМС, следует признать факт того, что "полуостров ушел и никогда не вернется" под контроль Киева.

Напомним, в прошлом подобную точку зрения выражали и другие представители официального Берлина. В частности, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер еще несколько лет назад говорил, что ни один российский лидер не будет выводить Крым из состава страны. В интервью журналу Stern политик также напоминал о том, что полуостров с XVIII века являлся частью российской территории. И вряд ли в будущем в РФ появится президент, который захочет отказаться от Крыма.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

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