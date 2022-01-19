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СМИ узнали, где в Новый год отдыхала семья Зеленского
19.1.2022 17:10
Фото: journaldutchad.com
Семья украинского лидера Владимира Зеленского новогодние выходные провела на Сейшельских островах, арендовав элитную виллу на побережье.
Это выяснили журналисты портала "Украинская правда" (УП), которые осуществили целое расследование.
Цитируя собственные источники в правоохранительных структурах страны, авторы материала сообщают, что жена украинского лидера Елена Зеленская сначала направилась в Стамбул. Она вылетела рейсом Turkish Airlines из Киева 5 января, покинув страну вместе с детьми и несколькими близкими друзьями семейства. Добравшись до Турции, они пересели на авиарейс до Сейшельских островов.
Близких политика в пути сопровождали представители управления госохраны. В числе тех, кто находился в компании супруги президента, была дочь кумы Зеленских. Судя по ее публикациям в социальных сетях, на Сейшелах Зеленская расположилась в элитной гостинице. Она занимала виллу с большой террасой на морском побережье, суточная аренда которй в этот период года может достигать $1000 долларов.
Зеленская с детьми возвратилась на Украину 16 января. Первая леди летела через Стамбул, а в Киеве на взлетно-посадочной полосе аэропорта их встретили машины управления госохраны. Авторы УП полагают, что сопровождение могло оплачиваться из бюджета Украины.
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