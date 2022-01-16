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Госбюро расследований Украины не смогло задержать Порошенко
13:44
Фото: delfi.ee
Возвратившийся в Киев экс-президент Украины Петр Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту в течение десяти минут, сообщают СМИ.
Политик выступил перед своими сторонниками, которые ожидали его в воздушной гавани.
Вернувшегося на Украину бывшего президента Петра Порошенко не смогли задержать в аэропорту Киева, заявили в Госбюро расследований страны. По данным ведомства, ранее политик не стал брать повестку, которую ему пытались вручить. Теперь ожидается, что экс-глава государства все же явится на заседание, которое будет проходить в Печерском районном суде.
До того, как направиться в Киев, Порошенко заявлял, что "не позволит себя посадить". По его словам, он уже полностью распланировал время после прилета на Украину.
По данным СМИ, возвращения Порошенко в аэропорту ожидали около 15 тыс. сторонников бывшего главы государства. После попытки задержания в зоне погранконтроля воздушной гавани политик появился в зале ожидания, где его приветствовали находившиеся там лица. Отмечается, что на фоне такого скоплению людей задержание решили не проводить.
Выступая перед сторонниками у аэропорта, Петр Порошенко призвал сторонников к объединению противников нынешнего президента Владимира Зеленского. По словам экс-лидера, сейчас крайне важно продемонстрировать, "что объединенная Украина сильна".
Комментируя уголовное преследование, Порошенко заявил, что делом о государственной измене в его отношении действующие украинские власти пересекли "красные линии". Что это означает, политик уточнять пока не стал.
Напомним, речь идет о поставках угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Фигурантом этого дела является председатель совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Как заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, на рубеже 2014-2015 годов госпредприятия страны потратили на закупку угля из указанного региона свыше 200 млн гривен (около $7,6 млн). Медведчук продолжает настаивать, что выдвинутые против него обвинения являются полной фальсификацией.
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