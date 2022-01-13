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Салливан: США отреагируют, если Россия разместит войска в Латинской Америке


04:01
Салливан: США отреагируют, если Россия разместит войска в Латинской АмерикеФото: profile.ru

Соединенные Штаты отреагируют решительно, если Россия начнет размещать военные объекты на территории стран Латинской Америки.

С таким заявлением выступил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

В Вашингтоне намерены решительно отреагировать на возможные действия РФ в данном направлении, пояснил представитель американского руководства. Джейк Салливан заговорил на эту тему, когда его попросили дать оценку заявлению российской стороны о возможном развертывании объектов военной инфраструктуры в этом регионе. Выступая на брифинге в Белом доме, Салливан также отметил, что в ходе российско-американских консультаций, состоявшихся в Женеве 10 января, эти вопросы не обсуждались.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал возможное развитие событий в случае, если США попытаются оказать военное давление на Москву. В интервью RTVI представитель ведомства пояснил, что в таких условиях Россия может осуществить действия по линии Военно-морского флота. Говоря о том, рассматривается ли вообще вероятность размещения объектов российской военной инфраструктуры, в частности, в Венесуэле или на Кубе, представитель ведомства пояснил, что не может "ничего подтверждать", но не будет и "ничего исключать".

Напомним, 12 января в Брюсселе провели заседание Совета Россия – НАТО, а накануне, 13 января, окончились консультации, которые были организованы в рамках венской площадки Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

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