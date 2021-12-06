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Всемирный банк назвал основные риски для российской экономики
06:54
Фото: mabiab.com
Основные риски, действующие сейчас против экономики РФ, перечислил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.
В интервью "Ведомостям" эксперт сообщил, что на 2022 год в России прогнозируется довольно высокая вероятность внезапного инфляционного всплеска, в частности, из-за продолжающейся коронавирусной пандемии.
На экономическую сферу России с ее гигантской территорией пандемия оказывает более заметное негативное влияние, чем в некоторых других государствах, пояснил Дэвид Найт. По его мнению, такая ситуация складывается во многом по причине относительно низких темпов вакцинирования. В результате в РФ сохраняются риски возникновения необходимости вводить какие-то новые ограничительные меры, поэтому достаточно высокой остается возможность внезапного инфляционного всплеска, отметил эксперт.
В целом Центробанк сейчас предпринимает своевременные усилия для смягчения инфляционных рисков, указал Найт. Однако пока довольно сложно судить об эффективном контроле за процессом повышения цен, остается открытым и вопрос о сроках аномально высокой инфляции. Эксперт не исключил при этом и новые шоки для экономики. По его словам, при всплеске инфляции экономика РФ может оказаться под давлением, потому что ЦБ придется реагировать на такое развитие ситуации ужесточением денежно-кредитной политики и повышением ставки.
В первых числах декабря международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что сохраняет долгосрочный кредитный рейтинг РФ со стабильным прогнозом. При этом краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России был подтвержден на уровне F2. В отечественном финансовом ведомстве на это отреагировали позитивно. Как указывал глава министерства Антон Силуанов, надежность экономики РФ с точки зрения потенциальных внешних шоков обусловлена рядом факторов, названных Fitch, включая низкий уровень госдолга, повышение объема фискальных резервов и созданную ЦБ и правительством устойчивую макроэкономическую конструкцию.
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