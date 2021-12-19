Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Главой городского совета Нью-Йорка впервые становится темнокожая женщина

19.12.2021 13:05

Фото: nypost.com



Городской совет Нью-Йорка будет возглавлять демократка Эдриен Адамс, передает The New York Times.



На второй по значимости пост в администрации этого американского мегаполиса впервые назначается афроамериканка.



Кандидатура 61-летней однофамилицы избранного в ноябре мэра Эрика Адамса получила поддержку тридцати двух члена совета. Количество голосов на шесть превышает минимум, который был нужен ей для победы.



Как отмечает газета, формально голосование пройдет в январе. Процедура будет организована, когда принесет присягу обновленный состав городского совета Нью-Йорка, избранный в минувшем ноябре.



Ранее стало известно об утверждении на пост начальника полицейского департамента Нью-Йорка 49-летней темнокожей Кишант Сюэл, которая будет первой женщиной в этой должности. Ранее она была начальником детективного отдела полицейского управления округа Нассау. Штат подразделения составлял порядка 350 сотрудников, теперь же ей предстоит руководить более 52 тыс. человек.



Бывший полицейский Эрик Адамс, победивший в начале ноября на выборах мэра Нью-Йорка, будет вторым в истории афроамериканцем, занимающим этот высокий пост. Первым темнокожим главой администрации города был Дэвид Динкинс, управлявший Нью-Йорком в период с 1990 по 1993 год.



Автор: Злата Богатова

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