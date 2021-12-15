|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США рассекретили материалы об убийстве президента Кеннеди
08:13
Фото: jo-jo.ru
Управление архивов Соединенных Штатов обнародовало еще одну партию документов, связанных с расследованием покушения на американского президента Джона Кеннеди, передает ТАСС.
В обнародованных материалах, в частности, содержатся упоминания версии о причастности к убийству политика СССР.
Американские спецслужбы во время расследования убийства 35-го президента США Джона Кеннеди изучали сведения об анонимном сигнале, который был получен примерно за год до покушения. Некий мужчина обратился в посольство США в Австралии, рассказав о готовящемся преступлении. Он при этом утверждал, что к случившемуся могут быть причастны государства "за железным занавесом" и коммунисты из Великобритании, Гонконга и ряда других стран.
Как указывалось в одной из записок ЦРУ, телефонное сообщение было принято 15 октября 1962 года. Звонивший назвался "польским водителем в советском посольстве в Канберре". Известно также, что мужчина еще раз звонил через двое суток после покушения на Кеннеди, чтобы напомнить о своем предыдущем сообщении. В частности, он говорил, что Советский Союз якобы готов был заплатить за убийство американского президента 100 тыс. долларов.
Сотрудники ЦРУ, составлявшие по факту этих данных отчет, отметили, что обсуждали случившееся с коллегами из Австралии, которые назвали информатора сумасшедшим. При этом в Канберре провели проверку, но не обнаружили в дипмиссии СССР ни одного человека, который бы мог быть поляком и подходить под описание анонима.
На официальном сайте Национального управления архивов и документации Соединенных Штатов накануне разместили примерно полторы тысячи различных файлов, включая около тысячи страниц разнообразных записок, следственных отчетов и прочей документации, которые в период расследования убийства Кеннеди составляли в ЦРУ, ФБР, Госдепартаменте и Пентагоне.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|