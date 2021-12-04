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Литва просит помощи у ЕС из-за блокировки Китаем грузов


4.12.2021 05:40
Литва просит помощи у ЕС из-за блокировки Китаем грузовФото: bgnesagency.com

Власти Литвы надеются на поддержку со стороны Евросоюза в вопросе блокировки Китаем литовских грузов, передают зарубежные СМИ.

Руководство КНР ранее исключило Литву из своих таможенных систем в связи с открытием в Вильнюсе представительства Тайваня. Литовские бизнесмены потеряли возможность отправлять грузы в страну, а также столкнулись с рядом других ограничений.

Еврокомиссия приступила к изучению вопросов, связанных с исключением Литвы из таможенной системы Китая, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали. По ее словам, в Брюсселе сейчас поддерживают контакты с Вильнюсом и Пекином, чтобы получить полное представление о сложившейся ситуации.

Напомним, в середине ноября в Вильнюсе было открыто представительство Тайваня, что спровоцировало обострение в отношениях Литвы и Китая. В минувшем августе власти КНР, выступавшие против офиса под таким названием (в Пекине соглашались лишь на представительство Тайбэя), объявили об отзыве своего посла, предложив литовским властям предпринять аналогичные действия.

Представитель официального Вильнюса покинул Пекин в сентябре, а не так давно правительство КНР объявило о понижении дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах, направив соответствующую ноту 26 ноября. В Пекине также начали активно задействовать и рычаги экономического воздействия. Помимо приостановки грузовых перевозок в Литву по железной дороге и уменьшения кредитного лимита для литовских предприятий, работающих на рынке КНР, китайские власти на время прекратили выдавать разрешения на экспорт продовольственных товаров.

Когда Китай исключил Литву из своих таможенных систем, и местные предприниматели столкнулись с невозможностью отправки грузов в КНР, Вильнюс обратился с просьбой о поддержке к Брюсселю, поскольку у литовских властей нет возможности исключать китайские предприятия из европейских таможенных систем.

Автор: Злата Богатова

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