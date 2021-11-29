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Китайские инвесторы требуют от Киева $4,5 млрд по делу «Мотор Сич»
29.11.2021 16:04
Фото: unian.net
Руководство китайской компании Skyrizon и ряд других инвесторов из КНР обратились в суд с иском, потребовав от украинских властей выплаты компенсации за причиненные им убытки. По мнению истцов, они понесли потери в размере не менее $4,5 млрд из-за решения Киева вернуть производителя авиационных двигателей "Мотор Сич" в государственную собственность.
Пресс-служба Skyrizon рассказала о происходящем на своей официальной странице вWeChat. Как стало известно, подобные требования к украинским властям выдвинули и другие инвесторы из КНР. Истцы настаивают, что в Киеве нарушили договоренности, а потому должны в полном объеме возместить причиненные из-за этого убытки.
Китайские представители отмечают, что их потери превышают $4,5 млрд. Инвесторы из КНР при этом допускают, что продолжат судебные разбирательства по поводу возмещения дополнительных убытков. Иск уже направлен в арбитражный суд в Гааге.
Представители КНР оформили приобретение 56% акций ПАО "Мотор Сич" в 2016 году, а минувшей весной Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение возвратить это предприятие в госсобственность.
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