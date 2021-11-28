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Женская сеть myJulia.ru
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В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber
28.11.2021 13:08
Фото: imag.one
Американская компания Uber Technologies, специализирующаяся на услугах по заказу такси и доставке еды, уже в пятницу должна отключить свое приложение в Брюсселе. Соответствующее решение вынес Апелляционный суд бельгийской столицы, передают европейские СМИ.
Как указывается в тексте постановления, принятый в Бельгии в 2015 году официальный запрет на предоставление услуг такси частным лицам должен распространяться и на профессиональных водителей.
Представители Uber в своем Twitter заявили, что очень расстроены из-за случившегося. Сообщив о том, что в столице Европейского союза их клиенты потеряли возможность вызвать такси, они назвали решение противоречащим целям Европейской Комиссии по цифровизации и борьбе с изменениями климата.
В Uber убеждены, что для водителей гибкая система самозанятости является очень выгодной, поэтому компания сейчас уже судится с целым рядом европейских государств по причине несоответствия нормам, принятым в сфере услуг такси, а также из-за способа найма сотрудников.
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